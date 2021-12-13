Выпускник православной гимназии в России устроил самоподрыв в монастыре

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Взрыв самодельного устройства произошел в России. На территории Владычного Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове пострадали восемь человек, в том числе семеро детей.

По данным источника «Интерфакса», взрыв утром 13 декабря устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы при монастыре.

Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений, — заявил собеседник агентства, добавив, что выпускник подвергался буллингу.

Часть росСМИ сообщили, что мужчину задержали. «Интерфакс» же пишет, что он погиб от ранений. Позже в агентстве уточнили, что он жив и находится в больнице. В МВД сообщили, что 18-летний выпускник гимназии пострадал из-за самоподрыва. Травмированы семеро детей, один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.

Устроивший взрыв подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений, — сказал источник.

В сентябре стрелок устроил охоту на людей в университете Перми. Тогда погибло до 10 людей, а в Воронеже мужчина взорвал отдел полиции и убил трех членов семьи.