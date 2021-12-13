В сети появилось видео прохода контрабандистов в Румынию. Фото:

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Ракурс

Контрабандисты переносят сигареты через гору в Карпатах — таким образом доставляют товар в Румынию.

Эксклюзивное видео прохода через Карпаты в Румынию закарпатских сигаретных контрабандистов получил от нарушителей границы журналист Виталий Глагола. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что видео было снято одним из контрабандистов вчера, 12 декабря. Пошли в «поход» контрабандисты из района села Деловое и двигались в сторону румынской границы. Злоумышленникам пришлось пройти через гору Менчул.

Контрабандист, который анонимно прислал видео журналисту, рассказал, что за один такой «рейс» платят 100−150 евро. В Румынии пакеты оставляют в условленном месте и возвращаются таким же путем. За неделю контрабандисты делают 3−4 ходки. Походы по горам также зависят от погодных условий и физической выносливости.

Обычно один человек берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче — тянет сразу три ящика, — рассказал контрабандист.



Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили масштабную контрабанду спирта. На мели Кучурганского водохранилища, что на украинско-молдавской границе, обнаружили трубопровод длиной более 2 км. Эту трубу использовали для контрабанды спирта в Молдову.