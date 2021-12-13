У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164361-proty-koronavirusu-moje-znadobytysya-polivalentna-vakcyna-ucheni.html

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Штам коронавірусу «омікрон», виявлений у листопаді у Південній Африці, дуже сильно відрізняється від минулих варіантів вірусу SARS-CoV-2. Тож особи, які перехворілі на них або щеплені вакцинами першого покоління навряд чи отримають захист від зараження новим штамом, і навпаки.

Тому, можливо, доведеться створювати полівалентні вакцини (вакцини, які містять кілька штамів однієї хвороби), як це робиться з вакцинами від грипу. Про це йдеться у роботі дослідників з Оксфордського університету (Велика Британія), результати якої опубліковані на сервісі препринтів Medrxiv.

У цьому дослідженні учені вивчали, як антитіла з сиворотки, взятою у людей, щеплених вакцинами AstraZeneca та Pfizer, здатні протидіяти «омікрону».

Виявилося, що нейтралізація «омікрону» в осіб, щеплених двома дозами AstraZeneca, була майже відсутньою, а у щеплених двома дозами вакцини Pfizer спостерігалася, але була ослаблена.

Також було встановлено, що третя («бустерна») доза вакцини дає вищий рівень нейтралізації «омікрону».

Учені очікують, що «омікрон» витіснить «дельту» і стане домінуючим штамом коронавірусу у світі. Тобто, для щеплення від коронавірусу може знадобитися виробництво препаратів не просто адаптованих до «омікрону», а таких, що міститимуть також вакцину щонайменше і проти «дельти».

Зазначається, що усі наявні на сьогодні вакцини засновані на оригінальному штамі SARS-CoV-2 і призначені здебільшого для вироблення реакцію антитіл проти білка-шипа (S), хоча реакція Т-клітин також викликається і може грають певну роль захисті від важкого захворювання.