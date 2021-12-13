В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n164361-protiv-koronavirusa-mojet-potrebovatsya-polivalentnaya-vakcina-uchenye.html

Ракурс

Штамм коронавируса «омикрон», обнаруженный в ноябре в Южной Африке, очень сильно отличается от прошлых вариантов вируса SARS-CoV-2. Поэтому люди, переболевшие ими или привитые вакцинами первого поколения, вряд ли получат защиту от заражения новым штаммом, и наоборот.

Поэтому возможно придется создавать поливалентные вакцины (вакцины, содержащие несколько штаммов одной болезни), как это делается с вакцинами от гриппа. Об этом говорится в работе исследователей из Оксфордского университета (Великобритания), результаты которой опубликованы на сервисе препринтов Medrxiv.

В этом исследовании ученые изучали, как антитела из сыворотки, взятой у людей, привитых вакцинами AstraZeneca и Pfizer, способны противодействовать «омикрону».

Оказалось, что нейтрализация «омикрона» у лиц, привитых двумя дозами AstraZeneca, была почти отсутствующей, а у привитых двумя дозами вакцины Pfizer наблюдалась, но была ослаблена.

Также было установлено, что третья («бустерная») доза вакцины дает более высокий уровень нейтрализации «омикрона».

Ученые ожидают, что «омикрон» вытеснит «дельту» и станет доминирующим штаммом коронавируса в мире. То есть, для прививки от коронавируса может потребоваться производство препаратов не просто адаптированных к «омикрону», а также содержащих вакцину по меньшей мере и против «дельты».

Отмечается, что все имеющиеся сегодня вакцины основаны на оригинальном штамме SARS-CoV-2 и предназначены в основном для выработки реакции антител против белка-шипа (S), хотя реакция Т-клеток также вызывается и может играть определенную роль в защите от тяжелого заболевания.