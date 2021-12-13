Штамм. Фото: istock

https://racurs.ua/n164317-voz-obnarodovala-pervye-dannye-ob-omikrone-chto-izvestno.html

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«Омикрон», новая мутация коронавируса, является более заразной, чем штамм «Дельта», и снижает эффективность вакцинации, но вызывает менее серьезные симптомы у больных.

Об этом стало известно из анализа Всемирной организации по здравоохранению (ВОЗ), передает AFP.

Первые данные свидетельствуют, что штамм «Омикрон» вызывает снижение эффективности вакцинации против заражения и распространения. Сообщается, что с учетом текущих данных, вполне вероятно, что Omicron опередит штамм «Дельта».

Известно, что штамм «Омикрон» характеризуется только «легкими» или бессимптомными случаями, но ВОЗ заявила, что информации недостаточно, чтобы установить степень серьезности.

По состоянию на 9 декабря Omicron обнаружили в 63 странах. Быстрая передача была отмечена в Южной Африке, где «Дельта» менее распространена, и в Великобритании, где Delta является доминантным штаммом.

Нехватка данных означает, что пока нельзя сказать, была ли скорость передачи «Омикрона» вызвана меньшей склонностью к иммунным ответам, более высокой трансмиссивностью или сочетанием того и другого.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» не привел к гибели ни одного зараженного в Европе и США — среди всех случаев нет летальных.

Источник: AFP