Штам. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164317-vooz-opryludnyla-pershi-dani-pro-omikron-scho-vidomo.html

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«Омікрон», нова мутація коронавірусу, є більш заразною, ніж штам «Дельта», і знижує ефективність вакцинації, але викликає менш серйозні симптоми у хворих.

Про це стало відомо з аналізу Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ), передає AFP.

Перші дані свідчать, що штам «Омікрон» викликає зниження ефективності вакцинації проти зараження та розповсюдження. Повідомляється, що з урахуванням поточних даних, цілком імовірно, що Omicron випередить штам «Дельта».

Відомо, що наразі штам «Омікрон» характеризується лише «легкими» або безсимптомними випадками, але ВООЗ заявила, що інформації недостатньо, щоби встановити ступінь серйозності.

Станом на 9 грудня Omicron виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де «Дельта» менш поширена, й у Великій Британії, де Delta є домінантним штамом.

Брак даних означає, що наразі не можна сказати, чи була швидкість передачі «Омікрону» спричинена меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою трансмісивністю чи поєднанням того й іншого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» не призвів до загибелі жодного зараженого в Європі та США — серед усіх випадків немає летальних.

Джерело: AFP