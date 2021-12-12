«Омікрон» залишив усіх заражених у живих

https://racurs.ua/ua/n164313-omikron-zalyshyv-usih-zarajenyh-u-jyvyh.html

Ракурс

Штам «Омікрон» не призвів до загибелі жодного зараженого в Європі та США — серед усіх випадків немає летальних.

Про це повідомив Європейський центр профілактики та контролю захворювань.

За даними організації, станом на 11 грудня на території Євросоюзу та Європейської економічної зони виявили 732 випадки зараження штамом «Омікрон». Найбільше пацієнтів, у яких виявили омікрон-штам, у Данії (195 осіб) та Норвегії (109 осіб).

У переважній більшості випадків хвороба протікала легко або без виражених симптомів. Усі пацієнти залишилися живими.

Аналогічні цифри опублікував американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC). За його даними, в період з 1 по 8 грудня в США виявили 43 випадки зараження штамом «Омікрон». Майже всі пацієнти легко перенесли хворобу. Госпіталізація знадобилася лише одній людині, причому її виписали вже за два дні.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань закликав з обережністю ставитися до опублікованих даних. Організація вважає, що кількість виявлених випадків поки що недостатня для того, щоб оцінити небезпеку штаму в порівнянні з іншими варіантами нової коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міжнародна група вчених у результаті експериментів на тваринах встановила, що інтраназальна вакцинація (введення вакцини у вигляді спрею в ніс) забезпечує широкий захист від гетерологічних респіраторних вірусів принаймні тоді, коли ін'єкція, цього не робить.