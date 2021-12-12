Умову вступу України до НАТО назвали в Держдепі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164312-umovu-vstupu-ukrayiny-do-nato-nazvaly-v-derjdepi.html

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Вступ України до НАТО стане можливим лише за однієї умови. ЇЇ озвучив державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен.

За його словами, Україна зможе просунутися в питанні членства в НАТО, якщо буде відповідати вимогам, що пред’являються. Про це повідомляє NBC.

Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство й будуть відповідати вимогам, це наблизить розв’язання питання, — заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Збройні сили України (ЗСУ) уперше візьмуть участь у навчаннях Dynamic Move — 2022. Попередньо навчання заплановані на січень-лютий у Бельгії. У навчанні візьмуть участь представники країн-членів НАТО, а Україна та Марокко будуть спостерігачами.

Джерело: NBC