Условие для вступления Украины в НАТО назвали в Госдепе. Фото: УП

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Вступление Украины в НАТО станет возможным только при одном условии. Его озвучил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен.

По его словам, Украина сможет продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будет отвечать предъявляемым требованиям. Об этом сообщает NBC.

Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут отвечать требованиям, это приблизит решение вопроса, — заявил Блинкен.



Напомним, ранее мы сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые примут участие в учениях Dynamic Move—2022. Предварительно учения запланированы на январь-февраль в Бельгии. В них примут участие представители стран-членов НАТО, а Украина и Марокко будут наблюдателями.

Источник: NBC