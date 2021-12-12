Джилл Байден. Фото: The Tribune

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Ракурс

Джилл Байден, первая леди США, присоединилась к акции «Игрушки для малышей» и пообщалась с детьми о значении Рождества.

Мероприятие состоялось на базе Myer-Henderson Hall в Арлингтоне (штат Вирджиния). Об этом сообщает The Tribune.

В рамках акции Джилл Байден рассортировала игрушки для нуждающихся и поделилась с детьми военнослужащих моралью сказки «Как Гринч украл Рождество». Джилл Байден поздравила детей с праздником и зачитала отрывок из книги — тот момент, когда Гринч понимает, что Рождество наступит даже вопреки тому, что он украл все подарки.

Джилл убеждена, что особым Рождество делает не то, что содержится внутри пакетов и коробок. Один ребенок поделился мнением, что Рождество — это любовь друг к другу.

Доброта, взаимопомощь, щедрость и служение. Это подарки, которыми вы делитесь вместе, — подытожила первая леди США.

«Играшки для малышей» (Toys for Tots) — ежегодная программа, которая осуществляется Резервом морской пехоты США. Основана в 1947 году. Цель инициативы — дарить детям из малообеспеченных семей игрушки на Рождество. Организаторы отмечают, что в прошлом году удалось передать 20,1 миллиона подарков 7,4 миллиона детей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон 11 июня впервые встретилась с первой леди США — герцогиня Кембриджская и Джилл Байден вместе посетили начальную школу в графстве Корнуолл, где пообщались с семьей.

Источник: The Tribune