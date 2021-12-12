https://racurs.ua/n164310-lico-lomachenko-posle-pobednogo-boya-s-kommi-pokazal-usik-foto.html

Ракурс

Бой Ломаченко — Комми завершился победой украинского спортсмена. Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик показал лицо своего земляка Василия Ломаченко после его боя с ганцем Ричардом Комми.

Усик опубликовал в Instagram совместное фото с победителем поединка.

На снимке заметно, что у Василия Ломаченко есть небольшие гематомы под глазами. Также виден распухший нос боксера. В комментарии к посту Александр написал: «Брат! Слава Богу за все, с победой! «Один из пользователей отреагировал на кадр словами: «Убийцы» с добрыми глазами».

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко и бывший чемпион в легком весе Ричард Комми в ночь на 12 декабря провели на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке бой за титул чемпиона в легком весе. В результате победу единогласным решением судей одержал Ломаченко — 117−110, 119−108 и 119−108.