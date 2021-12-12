Ломаченко і Усик. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164310-oblychchya-lomachenka-pislya-peremojnogo-bou-z-kommi-pokazav-usyk-foto.html

Ракурс

Бій Ломаченко — Коммі завершився перемогою українського спортсмена. Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO українець Олександр Усик показав обличчя свого земляка Василя Ломаченка після його бою з ганцем Річардом Коммі.

Усик опублікував у Instagram спільне фото із переможцем поєдинку.

На знімку помітно, що Василь Ломаченко має невеликі гематоми під очима. Також видно розпухлий ніс боксера. У коментарі до посту Олександр написав: «Брат! Слава Богу за все, з перемогою!"Один із користувачів відреагував на кадр словами: „Вбивці“ з добрими очима».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко та колишній чемпіон у легкій вазі Річард Коммі в ніч на 12 грудня провели на «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку бій за вакантний пояс WBO Inter-Continental у легкій вазі. У результаті перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ломаченко — 117−110, 119−108 та 119−108.