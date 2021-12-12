Леви таємниче втекли з аеропорту в Сінгапурі

Левы. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164309-levy-taiemnyche-vtekly-z-aeroportu-v-singapuri.html

Ракурс

В аеропорту Сінгапуру Чангі двоє левів втекли за загадкових обставин — вони відкрили контейнер і лягли на даху.

Залишається невідомим, з якої країни їх привезли в Сінгапур, і куди вони прямували. Про це повідомляє The Straits Times.

Двом хижакам вдалося вибратися з контейнера із сімома левами. Один із втікачів ліг на даху контейнера. Відійти від нього звірі не могли через встановлену поряд захисну сітку. Протистояння закінчилося після прибуття в аеропорт співробітників організації Mandai Wildlife Group, яка завідує всіма сінгапурськими зоопарками.

Вони знерухомили левів за допомогою дротиків з транквілізатором і планують доставити їх в карантинну установу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у тварин не є рідкістю — горили і леви в зоопарку Роттердама заразилися COVID-19. Тести на наявність інфекції зробили після того, як працівники парку звернули увагу на стан тварин — у них виникли симптоми захворювання.

Джерело: The Straits Times