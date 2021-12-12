Львы таинственно сбежали из аэропорта в Сингапуре

https://racurs.ua/n164309-lvy-tainstvenno-sbejali-iz-aeroporta-v-singapure.html

Ракурс

В аэропорту Сингапура Чанги двое львов сбежали при загадочных обстоятельствах — они вскрыли контейнер и улеглись на крыше.

Остается неизвестным, из какой страны их привезли в Сингапур, и куда они направлялись. Об этом сообщает The Straits Times.

Двум хищникам удалось выбраться из контейнера с семью львами. Один из беглых львов улегся на крыше контейнера. Отойти от него звери не могли из-за установленной рядом защитной сетки. Противостояние закончилось после прибытия в аэропорт сотрудников организации Mandai Wildlife Group, ведающей всеми сингапурскими зоопарками.

Они обездвижили львов при помощи дротиков с транквилизатором и планируют доставить их в карантинное учреждение.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус у животных не является редкостью — гориллы и львы в зоопарке Роттердама заразились COVID-19. Тесты на наличие инфекции сделали после того, как работники парка обратили внимание на состояние животных — у них возникли симптомы заболевания.

Источник: The Straits Times