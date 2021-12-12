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Ракурс

Львы таинственно сбежали из аэропорта в Сингапуре

12 дек 2021, 18:56
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В аэропорту Сингапура Чанги двое львов сбежали при загадочных обстоятельствах — они вскрыли контейнер и улеглись на крыше.

Остается неизвестным, из какой страны их привезли в Сингапур, и куда они направлялись. Об этом сообщает The Straits Times.

Двум хищникам удалось выбраться из контейнера с семью львами. Один из беглых львов улегся на крыше контейнера. Отойти от него звери не могли из-за установленной рядом защитной сетки. Противостояние закончилось после прибытия в аэропорт сотрудников организации Mandai Wildlife Group, ведающей всеми сингапурскими зоопарками.

Они обездвижили львов при помощи дротиков с транквилизатором и планируют доставить их в карантинное учреждение.


Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус у животных не является редкостью — гориллы и львы в зоопарке Роттердама заразились COVID-19. Тесты на наличие инфекции сделали после того, как работники парка обратили внимание на состояние животных — у них возникли симптомы заболевания.

Источник: The Straits Times

Источник: Ракурс


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