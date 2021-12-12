Джилл Байден. Фото: istock

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Ракурс

Джилл Байден, перша леді США, долучилася до акції «Іграшки для малюків» та поспілкувалася з дітьми про значення Різдва.

Захід відбувся на базі Myer-Henderson Hall в Арлінгтоні (штат Вірджинія). Про це повідомляє The Tribune.

У межах акції Джилл Байден розсортувала іграшки для нужденних та поділилася з дітьми військовослужбовців мораллю казки «Як Грінч вкрав Різдво». Джилл Байден привітала дітлахів зі святом та зачитала уривок з книги — той момент, коли Грінч розуміє, що Різдво настане навіть попри те, що він вкрав усі подарунки.

Джилл переконана, що особливим Різдво робить не те, що міститься всередині пакетів та коробок. Одна дитина поділилася думкою, що Різдво — це любов один до одного.

Доброта, взаємодопомога, щедрість та служіння. Це дарунки, якими ви ділитеся разом, — підсумувала перша леді США.

«Іграшки для малюків» (Toys for Tots) — щорічна програма, яка здійснюється Резервом морської піхоти США. Заснована у 1947 році. Мета ініціативи — дарувати дітям з малозабезпечених сімей іграшки на Різдво. Організатори зауважують, що минулого року вдалося передати 20,1 мільйона подарунків 7,4 мільйона дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон 11 червня вперше зустрілася з першою леді США — герцогиня Кембриджська і Джилл Байден разом відвідали початкову школу в графстві Корнуолл, де поспілкувалися з експертами в галузі освіти під час саміту «Великої сімки» (G7).

Джерело: The Tribune