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Джилл Байден. Фото: istock

Більше, ніж подарунки — Джилл Байден пояснила дітлахам сенс Різдва (ФОТО)

12 гру 2021, 20:10
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Джилл Байден, перша леді США, долучилася до акції «Іграшки для малюків» та поспілкувалася з дітьми про значення Різдва.

Захід відбувся на базі Myer-Henderson Hall в Арлінгтоні (штат Вірджинія). Про це повідомляє The Tribune.

У межах акції Джилл Байден розсортувала іграшки для нужденних та поділилася з дітьми військовослужбовців мораллю казки «Як Грінч вкрав Різдво». Джилл Байден привітала дітлахів зі святом та зачитала уривок з книги — той момент, коли Грінч розуміє, що Різдво настане навіть попри те, що він вкрав усі подарунки.

Джилл Байден. Фото: The Tribune

Джилл переконана, що особливим Різдво робить не те, що міститься всередині пакетів та коробок. Одна дитина поділилася думкою, що Різдво — це любов один до одного.

Доброта, взаємодопомога, щедрість та служіння. Це дарунки, якими ви ділитеся разом, — підсумувала перша леді США.

«Іграшки для малюків» (Toys for Tots) — щорічна програма, яка здійснюється Резервом морської піхоти США. Заснована у 1947 році. Мета ініціативи — дарувати дітям з малозабезпечених сімей іграшки на Різдво. Організатори зауважують, що минулого року вдалося передати 20,1 мільйона подарунків 7,4 мільйона дітей.

Джилл Байден. Фото: The Tribune


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон 11 червня вперше зустрілася з першою леді США — герцогиня Кембриджська і Джилл Байден разом відвідали початкову школу в графстві Корнуолл, де поспілкувалися з експертами в галузі освіти під час саміту «Великої сімки» (G7).

Джерело: The Tribune

Джерело: Ракурс


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