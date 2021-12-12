«Омикрон» оставил всех зараженных в живых

Омикрон. Фото:

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Штамм «Омикрон» не привел к гибели ни одного зараженного в Европе и США — среди всех случаев нет летальных.

Об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

По данным организации, по состоянию на 11 декабря на территории Евросоюза и Европейской экономической зоны выявили 732 случая заражения штаммом «Омикрон». Больше всего пациентов, у которых обнаружили омикрон-штамм, в Дании (195 человек) и Норвегии (109 человек).

В подавляющем большинстве случаев болезнь протекала легко или без выраженных симптомов. Все пациенты остались живы.

Аналогичные цифры опубликовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По его данным, в период с 1 по 8 декабря в США выявили 43 случая заражения штаммом «Омикрон». Почти все пациенты перенесли болезнь легко. Госпитализация понадобилась лишь одному человеку, причем его выписали уже через два дня.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний призвал с осторожностью относиться к опубликованным данным. Организация полагает, что количество выявленных случаев пока недостаточно для того, чтобы оценить опасность штамма по сравнению с другими вариантами новой коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее мы сообщали, что международная группа ученых в результате экспериментов на животных установила, что интраназальная вакцинация (введение вакцины в виде спрея в нос) обеспечивает широкую защиту от гетерологических респираторных вирусов по крайней мере у мышей, тогда как так называемая системная иммунизация, при которой используется инъекция, этого не делает.