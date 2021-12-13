Ломаченко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164316-yakogo-bisa-klychko-emociyno-vidreaguvav-na-vyhid-lomachenka-bez-prapora-ukrayiny.html

Ракурс

Бій Ломаченко — Коммі завершився перемогою українця, однак поєдинок відзначився скандалом — Василь Ломаченко вийшов на ринг без українського прапора, а замість нього використав прапор рідного міста Білгород-Дністровський.

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко обурився такими діями. Свою реакцію він опублікував у Twitter.

Так, Володимир Кличко перепостив повідомлення про те, що після бою з Річардом Коммі Ломаченко вийшов на церемонію оголошення переможця без українського прапора, хоча зазвичай переможці використовують національний прапор. Натомість Ломаченко вийшов із жовто-червоним прапором свого рідного міста Білгород-Дністровського.

Кличко процитував визначення з Вікіпедії, згідно з яким патріотизм або національна гордість — це почуття любові, відданості, прихильності до батьківщини.

Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він свою країну, не використовуючи її прапор? Якого біса (WTF — ред.), — заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко потрапив у новий скандал. Річ у тім, що Ломаченко після перемоги з’явився на рингу з червоно-жовтим прапором рідного Білогород-Дністровського, хоча серед боксерів існує традиція виходити на ринг із прапором рідної країни.