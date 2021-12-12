13 грудня. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n164315-13-grudnya-yake-svyato-vidznachaut-i-chogo-ne-mojna-robyty.html

Ракурс

Свято завтра — 13 грудня — день апостола Андрія Первозванного. Він був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та брата апостола Петра. Андрій став свідком воскресіння Христа і його вознесіння на небо.

Брати народилися у Віфсаїді, місті на березі Галілейського озера, і були рибалками. Андрій став першим, кого Ісус Христос покликав до себе в учні. Згідно з Євангелією від Іоанна, перший апостол був учнем Іоанна Хрестителя. За повчанням Ісуса Христа апостоли попрямували в різні землі проповідувати його вчення. Андрій мандрував по узбережжю Дніпра та на березі Чорного моря, по Балканському півострову, у Скіфії. Неодноразово зустрічав на своєму шляху язичників, які його жорстоко били. Але він не припиняв молитися і зцілювати людей від недуг за допомогою молитви.

Коли ж він повернувся до Греції, жорстокий правитель Патри наказав стратити Андрія. Він молився навіть у смертельних муках. Довгу й болісну смерть апостол прийняв на хресті.

Народні прикмети:

ясний і морозний день віщує добрий урожай;

якщо сніг на Андрія випав і не тане — лежати сніг буде аж до початку квітня;

вогонь у печі горить червоним полум’ям — будуть морози. Білий вогонь, відповідно, віщує відлигу;

холодно і ясно 13 грудня — буде хороший урожай наступного року.

Чого не можна робити: