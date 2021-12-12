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Ракурс
13 грудня. Фото: Istock

13 грудня — яке свято відзначають і чого не можна робити

12 гру 2021, 21:52
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Свято завтра — 13 грудня — день апостола Андрія Первозванного. Він був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та брата апостола Петра. Андрій став свідком воскресіння Христа і його вознесіння на небо.

Брати народилися у Віфсаїді, місті на березі Галілейського озера, і були рибалками. Андрій став першим, кого Ісус Христос покликав до себе в учні. Згідно з Євангелією від Іоанна, перший апостол був учнем Іоанна Хрестителя. За повчанням Ісуса Христа апостоли попрямували в різні землі проповідувати його вчення. Андрій мандрував по узбережжю Дніпра та на березі Чорного моря, по Балканському півострову, у Скіфії. Неодноразово зустрічав на своєму шляху язичників, які його жорстоко били. Але він не припиняв молитися і зцілювати людей від недуг за допомогою молитви.


Коли ж він повернувся до Греції, жорстокий правитель Патри наказав стратити Андрія. Він молився навіть у смертельних муках. Довгу й болісну смерть апостол прийняв на хресті.

Народні прикмети:

  • ясний і морозний день віщує добрий урожай;
  • якщо сніг на Андрія випав і не тане — лежати сніг буде аж до початку квітня;
  • вогонь у печі горить червоним полум’ям — будуть морози. Білий вогонь, відповідно, віщує відлигу;
  • холодно і ясно 13 грудня — буде хороший урожай наступного року.

Чого не можна робити:

  • на день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому;
  • цього дня діють усі заборони Різдвяного посту.

Джерело: Ракурс


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