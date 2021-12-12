Снігопад в Австрії. Фото: The Watchers

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Ракурс

В Австрії випав рекордний сніг. Так, у горах випало від 20 до 40 см снігу, а в Форарльберзі, Східному Тиролі і Карінтіі — від 50 до 60 см.

Тільки в середу за ніч у Бургенланді випало близько 30 см снігу. Про це повідомляє The Watchers.

Сильні снігопади в Карінтії, де випало близько 40 см снігу, призвели до відключення кількох сотень будинків від електроенергії в районах Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Шпітталь-ан-дер-Драу і Філлах-Ланд.

Місцеві комунальні служби залучили снігоприбиральні машини, щоб дороги залишалися в робочому стані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, погода в Україні 13 грудня переважатиме снігова і прохолодна, синоптики прогнозують сніг і потужні зливи, сніжитиме в більшості регіонів. На півдні та сході України температура досягне +6° вище нуля.

Джерело: The Watchers