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Ракурс
Снігопад в Австрії. Фото: The Watchers

Рекордні снігопади в Австрії — насипало півметра снігу (ФОТО, ВІДЕО)

12 гру 2021, 21:26
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В Австрії випав рекордний сніг. Так, у горах випало від 20 до 40 см снігу, а в Форарльберзі, Східному Тиролі і Карінтіі — від 50 до 60 см.

Тільки в середу за ніч у Бургенланді випало близько 30 см снігу. Про це повідомляє The Watchers.

Сильні снігопади в Карінтії, де випало близько 40 см снігу, призвели до відключення кількох сотень будинків від електроенергії в районах Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Шпітталь-ан-дер-Драу і Філлах-Ланд.

Снігопад в Австрії. Фото: The WatchersМісцеві комунальні служби залучили снігоприбиральні машини, щоб дороги залишалися в робочому стані.


Снігопад в Австрії. Фото: The WatchersНагадаємо, раніше ми повідомляли, погода в Україні 13 грудня переважатиме снігова і прохолодна, синоптики прогнозують сніг і потужні зливи, сніжитиме в більшості регіонів. На півдні та сході України температура досягне +6° вище нуля.

Джерело: The Watchers

Джерело: Ракурс


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