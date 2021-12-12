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Ракурс
Снегопад в Австрии. Фото: The Watchers

Рекордные снегопады в Австрии — насыпало полметра снега (ФОТО, ВИДЕО)

12 дек 2021, 21:26
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В Австрии выпал рекордный снег. Так, в горах выпало от 20 до 40 см снега, а в Форарльберге, Восточном Тироле и Каринтии — от 50 до 60 см.

Только в среду за ночь в Бургенланде выпало около 30 см снега. Об этом сообщает The Watchers.

Сильные снегопады в Каринтии, где выпало около 40 см снега, привели к отключению нескольких сотен домов от электроэнергии в районах Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Шпитталь-ан-дер-Драу и Филлах-Ланд.

Снегопад в Австрии. Фото: The Watchers

Местные коммунальные службы задействовали снегоуборочные машины, чтобы дороги оставались в рабочем состоянии.

Снегопад в Австрии. Фото: The Watchers


Напомним, ранее мы сообщали, погода в Украине 13 декабря будет преобладать снежная и прохладная, синоптики прогнозируют снег и мощные ливни, снежить будет в большинстве регионов. На юге и востоке Украины температура достигнет +6° выше нуля.

Источник: The Watchers

Источник: Ракурс


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