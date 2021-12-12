Праздник. Фото: istock

https://racurs.ua/n164315-13-dekabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chego-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 13 декабря — день апостола Андрея Первозванного. Он был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра. Андрей стал свидетелем воскресения Христа и его вознесения на небо.

Братья родились в Вифсаиде, городе на берегу Галилейского озера, и были рыбаками. Андрей стал первым, кого Иисус Христос призвал к себе в ученики. Согласно Евангелию от Иоанна, первый апостол был учеником Иоанна Крестителя. По наставлению Иисуса Христа апостолы направились в разные земли проповедовать его учение. Андрей путешествовал по побережью Днепра и на берегу Черного моря, по Балканскому полуострову, в Скифии. Неоднократно встречал на своем пути язычников, которые его жестоко избивали. Но он не прекращал молиться и исцелять людей от недугов с помощью молитвы.

Когда он вернулся в Грецию, жестокий правитель Патры приказал казнить Андрея. Он молился даже в смертных муках. Долгую и мучительную смерть апостол принял на кресте.

Народные приметы:

ясный и морозный день предвещает хороший урожай;

если снег на Андрея выпал и не тает — лежать он будет до начала апреля;

огонь в печи горит красным пламенем — будут морозы. Белый огонь, соответственно, предвещает оттепель;

холодно и ясно 13 декабря — будет хороший урожай в следующем году.

Чего нельзя делать: