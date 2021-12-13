Ломаченко. Фото: istock

https://racurs.ua/n164316-kakogo-cherta-klichko-emocionalno-otreagiroval-na-vyhod-lomachenko-bez-flaga.html

Ракурс

Бой Ломаченко — Комми завершился победой украинца, однако поединок отличился скандалом — Василий Ломаченко вышел на ринг без украинского флага, а вместо него использовал флаг родного города Белгород-Днестровский.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко возмутился такими действиями. Свою реакцию он опубликовал в Twitter.

Так, Владимир Кличко репостнул сообщение о том, что после боя с Ричардом Комми Ломаченко вышел на церемонию объявления победителя без украинского флага, хотя обычно победители используют национальный флаг. Ломаченко вышел с желто-красным флагом своего родного города Белгород-Днестровского.

Кличко процитировал определение из Википедии, согласно которому патриотизм или национальная гордость — это чувство любви, преданности, приверженности родине.

Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Какого черта (WTF — ред.), — заявил Кличко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко попал в новый скандал. Дело в том, что Ломаченко после победы появился на ринге с красно-желтым флагом родного Белогород-Днестровского, хотя среди боксеров существует традиция выходить на ринг с флагом родной страны.