Конфуз Тупицкого с опровержением санкций США — перепутал Госдеп с Минфином

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Скандально известный экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий не обнаружил на сайте Минфина США свою фамилию в списках санкций и решил, что он чист перед законом.

Так Тупицкий заявил в комментарии о введении санкций против него и его жены.

Отставленный председатель КСУ, судящийся с президентом, в комментарии «Українським Новинам» убеждал, что «никаких санкций против него нет».

Он утверждает, что его фамилия отсутствует в списках санкций, опубликованных на сайте Министерства финансов США.

Тупицкий рассказал, что против его жены США также не вводили санкции, ими, вероятно, «считают отмену его американской визы».

Тупицкий сказал, что информацию о возможной отмене визы будут еще раз проверять его юристы.

Глава КСУ перепутал Минфин и Госдепом США и оконфузился с опровержением, поскольку 9 декабря Государственный департамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины за «серьезные коррупционные действия». В частности, Тупицкому инкриминируется «получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе».

Санкции распространились и на его супругу Ольгу Тупицкую. В решении, обнародованном на сайте Госдепа США, фамилия Тупицкого — последняя в списке санкций.

Основание для введения санкций: «…за серьезные коррупционные действия, в том числе, получение взятки во время службы в украинской судебной системе. Жена Тупицкого Ольга Тупицкая также фигурировала в этой акции».

Напомним, что Конституционный суд Украины 30 ноября отсрочил приведение к присяге новых судей КСУ до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины. Такое решение было принято на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11 судей. Суд отказался приводить к присяге судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых назначил президент Владимир Зеленский.

КСУ исходил из того, что на момент издания Зеленским указа о назначении судьями Петришиной и Грищук, все шесть должностей по квоте главы государства были заняты, и вакансий, на которые Зеленский мог бы их назначить, не было.

На этих должностях находятся назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

26 ноября президент подписал указы о назначении двух судей Конституционного суда в отсутствие соответствующих вакансий в КСУ. Ранее в этом году Зеленский отменил указы Януковича о назначении двух судей КСУ.