Санкции против Тупицкого ввели США из-за коррупции

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Санкции против Александра Тупицкого, бывшего главы Конституционного суда Украины, ввел Государственный департамент США. Судье запрещен въезд в США.

Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, обнародованном 9 декабря.

Тупицкий внесен в санкционный список «за значительные коррупционные действия, в частности получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе». Экономические ограничения будут распространятся также на супругу судьи Ольгу Тупицкую.

В то же время, КСУ до сих пор считает Тупицкого своим главой, тогда как в заявлении Государственного департамента США он указан как «экс-глава КСУ».

Санкции введены в рамках так называемого «закона Магнитского», предусматривающего наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека.

Напомним, Министерство финансов США в четверг также объявило о новых санкциях против бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.