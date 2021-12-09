«Судебный посредник» Портнов попал под санкции США - детали

https://racurs.ua/n164209-sudebnyy-posrednik-portnov-popal-pod-sankcii-ssha-detali.html

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Андрей Портнов, пророссийский политик из окружения бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, попал под санкции Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Ограничительные меры введены в рамках так называемого «закона Магнитского», который предусматривает наказание для лиц, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека.

В санкционный список попала «Благотворительная организация Фонд Андрея Портнова». Минфин США обнародовал личные данные Портнова, в том числе дату и место рождения, а также номера загранпаспорта PU262444 и национального паспорта CO168696. В обосновании санкций объясняется, что Портнов наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины с помощью взяточничества, пишет «Европейская правда».

Известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния на покупку доступа и принятию решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию. По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над судебной системой Украины, влиянию на соответствующее законодательство, стремился назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности и поддержать судебные решения, — говорится в объяснении.



В Минфине США добавили, что в середине 2019 года Портнов вступил в сговор с чиновником украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Портнов также фигурировал в попытке повлиять на украинского генпрокурора.

Напомним, до введения санкций США в отношении Андрея Портнова глава американского посольства призвала Киев избрать руководителя САП до конца 2021 года. В Центре противодействия коррупции утверждают, что Офис президента Украины «планирует сорвать конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры решением Окружного админсуда Киева под руководством Павла Вовка — руками Порнова в судебной системе». Поэтому Вашингтон санкциями против Портнова якобы «дал сигнал» Зеленскому.