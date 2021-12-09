Андрій Портнов потрапив під санкції США — деталі

https://racurs.ua/ua/n164209-andriy-portnov-potrapyv-pid-sankciyi-ssha-detali.html

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Андрій Портнов, проросійський політик з оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича, потрапив під санкції Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Обмежувальні заходи запроваджені в рамках так званого «закону Магнітського», який передбачає покарання для осіб, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.

До санкційного списку потрапила «Благодійна організація Фонд Андрія Портнова». Мінфін США зазначив особисті дані Портнова, зокрема дату і місце народження, а також номери закордонного паспорта PU262444 та національного паспорта CO168696. В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво, пише «Європейська правда».