Війна з РФ - серйозні втрати у росіян і сильний опір України прогнозують США

https://racurs.ua/ua/n164208-rf-zishtovhnetsya-z-sylnym-oporom-ukrayiny-y-ponese-velyki-vtraty-nuland.html

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Вторгнення Росії в Україну матиме серйозні наслідки для Кремля. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті. Американський дипломат також назвала українців сильною нацією, яка не стоятиме осторонь у разі нападу.

Українці — сильна нація, вони не будуть стояти осторонь, якщо президент РФ Володимир Путін накаже своїм силам йти в Україну чи іншим чином спробує дестабілізувати їхню демократію. Гадаю, росіяни отримають дуже сильний опір, у них будуть дуже серйозні втрати, — цитує Нуланд «Голос Америки».

На її думку, важко зрозуміти, чому в час пандемії коронавірусу, внаслідок якої загинуло й страждає багато росіян, Путін хоче витрачати сотні мільйонів рублів з бюджету РФ «на війну з Україною, яка нікому не потрібна».

Також дипломат прокоментувала тему щодо «червоної лінії» Москви для НАТО.

Президент США Джо Байден дуже чітко пояснив Путіну тезу, що питання про вступ до НАТО є питанням лише для НАТО і для країн-кандидатів, і що жодна інша країна ззовні не матиме і не може мати вето чи голосу в цих рішеннях, — запевнила заступниця Держсекретаря США.

Нагадаємо, Байден провів переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним і планує 9 грудня о 19.30 поговорити з Володимиром Зеленським.