РФ столкнется с сильным сопротивлением Украины и понесет большие потери - Нуланд

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Вторжение России в Украину будет иметь серьезные последствия для Кремля. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате. Американский дипломат также назвала украинцев сильной нацией, которая будет сопротивляться.

Украинцы — сильная нация, они не будут стоять в стороне, если президент РФ Владимир Путин прикажет своим силам идти в Украину или иным образом попытается дестабилизировать их демократию. Думаю, россияне получат очень сильное сопротивление, у них будут очень серьезные потери, — цитирует Нуланд «Голос Америки».

По ее мнению, трудно понять, почему во время пандемии коронавируса, в результате которой погибли и страдают многие россияне, Путин хочет тратить сотни миллионов рублей из бюджета РФ «на войну с Украиной, которая никому не нужна».

Также дипломат прокомментировала тему «красной линии» Москвы для НАТО.

Президент США Джо Байден очень четко объяснил Путину тезис, что вопрос о вступлении в НАТО является вопросом только для НАТО и для стран-кандидатов, и что никакая другая страна извне не будет и не может иметь вето или голос в этих решениях, — заверила заместитель Госсекретаря. США.

Напомним, Байден провел переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и планирует 9 декабря в 19:30 поговорить с Владимиром Зеленским.