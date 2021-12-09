Санкції проти Тупицького запровадили США через корупцію

https://racurs.ua/ua/n164210-sankciyi-proty-tupyckogo-zaprovadyly-ssha-cherez-korupciu.html

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Санкції проти Олександра Тупицького, колишнього глави Конституційного суду України, запровадив Державний департамент США. Судді заборонено в’їзд до США.

Про це йдеться у заяві американського зовнішньополітичного відомства, оприлюдненій 9 грудня.

Тупицького внесено до санкційного списку «за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі». Економічні обмеження стосуватимуться також і дружини судді Ольги Тупицької.

Водночас КСУ досі вважає Тупицького своїм очільником, тоді як у заяві Державного департаменту США він вказаний як «екс-глава КСУ».

Санкції запроваджені в рамках так званого «закону Магнітського», який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США у четвер також оголосило нові санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.