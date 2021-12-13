Конфуз Тупицького зі спростуванням санкцій США - переплутав Держдеп з Мінфіном

https://racurs.ua/ua/n164360-konfuz-tupyckogo-zi-sprostuvannyam-sankciy-ssha-pereplutav-derjdep-z-minfinom.html

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Скандально відомий екс-глава Конституційного суду Олександр Тупицький не виявив на сайті Мінфіну США свого прізвища у списках санкцій і вирішив, що він чистий перед законом.

Так Тупицький заявив у коментарі щодо запровадження санкцій проти нього та його дружини.

Відставлений голова КСУ, які нині судиться із президентом, в коментарі «Українським Новинам» переконував, що «жодних санкцій проти нього немає".

Він стверджує, що його прізвище відсутнє у списках санкцій, опублікованих на сайті Міністерства фінансів США.

Тупицький розповів, що проти його дружини США також не запроваджували санкцій, а санкціями, ймовірно, «вважають скасування його американської візи».

Тупицький сказав, що інформацію про можливе скасування візи перевірятимуть ще раз його юристи.

Голова КСУ переплутав Мінфін і Держдепом США і сконфузився зі спростуванням, оскільки 9 грудня Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України за «серйозні корупційні дії». Зокрема Тупицькому інкримінується «отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі».

Санкції поширилися і на його дружину Ольгу Тупицьку.

У рішенні, оприлюдненому на сайті Держдепу США прізвище Тупицького — останнє у списку санкцій.

Підстава для запровадження санкцій: «…за серйозні корупційні дії, у тому числі отримання хабара під час служби в українській судовій системі. Дружина Тупицького Ольга Тупицька також фігурувала у цій акції».

Нагадаємо, що КСУ відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів КСУ до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України. Суд відмовився приводити до присяги суддів Олександру Петришину та Оксану Грищук, яких призначив президент Володимир Зеленський.

КСУ виходив з того, що на момент видання Зеленським указу про призначення суддями Петришину та Грищук усі шість посад за квотою глави держави були зайняті, і вакансій, на які Зеленський міг би їх призначити, не було.

На цих посадах перебувають призначені в різні часи різними президентами судді Сергій Головатий, Олександр Касмінін, Віктор Колесник, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олександр Тупицький, конституційний термін повноважень яких не закінчився.

Нагадаємо, 26 листопада президент підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за відсутності відповідних вакансій у КСУ. Раніше цього року Зеленський скасував укази Януковича про призначення двох суддів КСУ.