Молода доглядальниця вкрала в американця-пенсіонера 400 тис. дол. Фото: openbusiness.ru

https://racurs.ua/ua/n164359-doglyadalnycya-vkrala-v-amerykancya-pensionera-400-tys-dol-cherez-azartni-igry.html

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Молода доглядальниця у США два роки обкрадала 70-річного пенсіонера.

Кессі Вуйковські з міста Арбор Віта вкрала понад 400 тис. дол. у чоловіка, за яким доглядала. Жінка здійснила 1 тис. 324 транзакції з кредитної картки жертви в період з жовтня 2017 року до жовтня 2019 року. При цьому вона отримувала 1 тис. 250 дол. зарплати щомісяця. Про це повідомляє видання Newsnationnow із посиланням на Департамент юстиції штату Вісконсин.

Зазначається, що дівчина витратила понад 20 тис. дол. на власні рахунки за кредитною карткою й відправила своїй сім’ї понад 80 тис. дол. Однак більшість вкрадених грошей вона витратила на гру в казино.

За інформацією видання, Вуйковські відправлять за ґрати на 18 місяців, а потім понад 18 років перебуватиме під тривалим наглядом. Також доглядальницю зобов’язали виплатити 302 тис. 960 дол. як компенсацію за крадіжку.

Як розповів генеральний прокурор штату Джош Каул, шахрайство та експлуатація людей похилого віку — справжня проблема у Вісконсині, бо щороку в штаті крадуть таким чином близько 77,8 млн дол. Крім того, про цей злочин дуже мало повідомляють.

Нагадаємо, взимку 2020 року в ОАЕ злочинці пограбували банк. Зловмисники назвалися директором великої компанії: підробили його голос за допомогою технологій штучного інтелекту і переконали працівника банку перевести гроші на шахрайські рахунки.

Джерело: Newsnationnow