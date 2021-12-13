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Хірурги дістали із бронхи 4-річної дитини лампочку від гірлянди. Фото: dpsscn
Хірурги дістали із бронхи 4-річної дитини лампочку від гірлянди (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n164358-hirurgy-distaly-iz-bronhy-4-richnoyi-dytyny-lampochku-vid-girlyandy-foto.htmlРакурс
У Львові хірург дістав з бронхи чотирирічного хлопчика лампочку від гірлянди. Операція пройшла без жодного розрізу.
Батьки дістали новорічні прикраси для ялинки, після чого син проковтнув світлодіодна лампочка з гірлянди. Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні.
Дитина почала кашляти та задихатися. Батьки вирішили не гаяти часу викликали швидку допомогу.
Лікарі зробили рентген і побачили стороннє тіло у дихальних шляхах. Діставали його за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.
Зараз хлопчик уже перебуває вдома. Медики нагадали, що батькам потрібно уважно слідкувати за своїми дітьми та їхньою безпекою.
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