Хірурги дістали із бронхи 4-річної дитини лампочку від гірлянди. Фото: dpsscn

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Ракурс

У Львові хірург дістав з бронхи чотирирічного хлопчика лампочку від гірлянди. Операція пройшла без жодного розрізу.

Батьки дістали новорічні прикраси для ялинки, після чого син проковтнув світлодіодна лампочка з гірлянди. Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні.

Дитина почала кашляти та задихатися. Батьки вирішили не гаяти часу викликали швидку допомогу.

Лікарі зробили рентген і побачили стороннє тіло у дихальних шляхах. Діставали його за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

Зараз хлопчик уже перебуває вдома. Медики нагадали, що батькам потрібно уважно слідкувати за своїми дітьми та їхньою безпекою.