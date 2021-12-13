Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Хірурги дістали із бронхи 4-річної дитини лампочку від гірлянди. Фото: dpsscn

Хірурги дістали із бронхи 4-річної дитини лампочку від гірлянди (ФОТО)

13 гру 2021, 16:22
999

У Львові хірург дістав з бронхи чотирирічного хлопчика лампочку від гірлянди. Операція пройшла без жодного розрізу.

Батьки дістали новорічні прикраси для ялинки, після чого син проковтнув світлодіодна лампочка з гірлянди. Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні.

Дитина почала кашляти та задихатися. Батьки вирішили не гаяти часу викликали швидку допомогу.

Лікарі зробили рентген і побачили стороннє тіло у дихальних шляхах. Діставали його за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.


Зараз хлопчик уже перебуває вдома. Медики нагадали, що батькам потрібно уважно слідкувати за своїми дітьми та їхньою безпекою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів