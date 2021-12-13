Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проведуть заново через технічну помилку

https://racurs.ua/ua/n164357-jerebkuvannya-1-8-finalu-ligy-chempioniv-provedut-zanovo-cherez-tehnichnu-pomylku.html

Ракурс

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбулося у понеділок у Ньоні.

Прес-служба організації повідомила, що цього ж дня пройде нове жеребкування.

Зазначається, що під час церемонії сталася технічна помилка. Яка саме, не уточнюється, проте під час прямої трансляції можна було побачити таке: коли визначався суперник іспанського «Вільярреала», російський футболіст Андрій Аршавін витягнув кулю під назвою англійської команди «Манчестер Юнайтед».

Обидві команди на груповій стадії представляли один квартет, тому регламент не передбачав можливість їх зустрічі в першій стадії плей-офф.

В результаті довелося витягувати нову кулю і суперником «Вільярреалу» став уже «Манчестер Сіті», а МЮ мав зіграти із французьким клубом «Парі Сен-Жермен».

Тим часом, за повідомленням низки ЗМІ, кулі з «Манчестер Юнайтед» не було у кошику з можливими суперниками іспанського «Атлетіко», що робить результати жеребкування необ'єктивними. У суперники «Атлетіко» дісталася «Баварія».

«Вільярреалу» в результаті попався «Манчестер Сіті», «Атлетіко» — «Баварія», а «Юнайтед» — «ПСЖ». Жоден клуб не міг сказати, що задоволений жеребкуванням.

УЄФА підтвердив: жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проведуть повторно.

Усе пояснили технічною помилкою із програмним забезпеченням.