Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут заново из-за технической ошибки

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА проведут заново из-за технической ошибки

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Ракурс

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в понедельник в Ньоне.

Пресс-служба организации сообщила, что в этот же день пройдет новая жеребьевка.

Отмечается, что по ходу церемонии произошла техническая ошибка. Какая именно, не уточняется, однако в ходе прямой трансляции можно было увидеть следующее: когда определялся соперник испанского «Вильярреала», российский футболист Андрей Аршавин вытащил шар с названием английской команды «Манчестер Юнайтед».

Обе команды на групповой стадии представляли один квартет, а потому регламент не предусматривал возможность их встречи в первой стадии плей-офф.

В результате пришлось вытаскивать новый шар и соперником «Вильярреала» стал уже «Манчестер Сити», а МЮ сыграет с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

Между тем, по сообщению ряда СМИ, шара с «Манчестер Юнайтед» не было в корзине с возможными соперниками испанского «Атлетико», что делает результаты жеребьевки необъективными. В соперники «Атлетико» досталась «Бавария».

«Вильярреалу» в итоге попался «Манчестер Сити», «Атлетико» — «Бавария», а «Юнайтед» — «ПСЖ». Ни один клуб не мог сказать, что доволен жеребьевкой.

УЕФА подтвердил: жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут повторно.

Все объяснили технической ошибкой с программным обеспечением.