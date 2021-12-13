Месси сыграет против Роналдо — жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

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Ракурс

В Лиге чемпионов УЕФА 13 декабря провели жеребьевку 1/8 финала.

На этой стадии сыграют 16 клубов, которые перед жеребьевкой разделили по восемь участников на сеяных (победители групп) и несеяных (обладатели второго места в группах).

Как сообщает Твиттер УЕФА, жребий свел на этой стадии ЛЧ такие пары:

«Бенфика» — «Реал»

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»

«Атлетико» — «Бавария»

«РБ Зальцбург» — «Ливерпуль»

«Интер» — «Аякс»

«Спортинг» — «Ювентус»

ПСЖ — «Манчестер Юнайтед»

«Челси» — «Лилль»

В поединке «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» снова встретятся самые титулованные футболисты в истории футбола — Лионель Месси и Криштиану Роналдо. Оба в этом сезоне сменили клубы. Месси переехал из «Барселоны» в Париж, а Роналду — из «Юве» в МЮ, в котором стал суперзвездой 2000-х годов.

Стадия 1/8 финала состоится в два матча на поле каждой из команд-соперниц 15/16 и 22/23 февраля, а позже — 8/9 и 15/16 марта. Ответные матчи пройдут на поле сеяных клубов.

Украинские футбольные клубы впервые за 14 лет не будут представлены в плей-офф еврокубков.