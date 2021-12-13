Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ПСЖ проти МЮ і битва «Атлетико» та «Баварії» - жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мессі зіграє проти Роналдо — жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13 гру 2021, 13:29
999

У Лізі чемпіонів УЄФА провели жеребкування 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу зіграють 16 клубів, які перед жеребкуванням розділили по вісім учасників на сіяних (переможці груп) і несіяних (володарі другого місця в групах).

Як повідомляє Твіттер УЄФА, жереб звів на цій стадії ЛЧ такі пари клубів:

  • «Бенфіка» — «Реал»
  • «Вільярреал» — «Манчестер Сіті»
  • «Атлетико» — «Баварія»
  • «РБ Зальцбург» — «Ліверпуль»
  • «Інтер» — «Аякс»
  • «Спортінг» — «Ювентус»
  • ПСЖ — «Манчестер Юнайтед»
  • «Челсі» — «Лілль»

У двобої «Парі Сен-Жермен» і «Манчестер Юнайтед» знову зустрінуться найтитулованіші футболісти в історії футболу — Ліонель Мессі та Кріштіану Роналдо. Обидва цього сезону змінили клуби. Мессі переїхав із «Барселони» до Парижу, а Роналду — з «Юве» до МЮ, в якому став суперзіркою 2000-х років.


Стадія 1/8 фіналу відбудеться у два матчі на полі кожної з команд-суперниць 15/16 і 22/23 лютого та 8/9 і 15/16 березня. Матчі-відповіді пройдуть на полі сіяних клубів.

Українські футбольні клуби вперше за 14 років не будуть представлені в плей-офф єврокубків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів