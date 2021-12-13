ПСЖ проти МЮ і битва «Атлетико» та «Баварії» - жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

https://racurs.ua/ua/n164343-messi-zigraie-proty-ronaldo-jerebkuvannya-1-8-finalu-ligy-chempioniv.html

Ракурс

У Лізі чемпіонів УЄФА провели жеребкування 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу зіграють 16 клубів, які перед жеребкуванням розділили по вісім учасників на сіяних (переможці груп) і несіяних (володарі другого місця в групах).

Як повідомляє Твіттер УЄФА, жереб звів на цій стадії ЛЧ такі пари клубів:

«Бенфіка» — «Реал»

«Вільярреал» — «Манчестер Сіті»

«Атлетико» — «Баварія»

«РБ Зальцбург» — «Ліверпуль»

«Інтер» — «Аякс»

«Спортінг» — «Ювентус»

ПСЖ — «Манчестер Юнайтед»

«Челсі» — «Лілль»

У двобої «Парі Сен-Жермен» і «Манчестер Юнайтед» знову зустрінуться найтитулованіші футболісти в історії футболу — Ліонель Мессі та Кріштіану Роналдо. Обидва цього сезону змінили клуби. Мессі переїхав із «Барселони» до Парижу, а Роналду — з «Юве» до МЮ, в якому став суперзіркою 2000-х років.

Стадія 1/8 фіналу відбудеться у два матчі на полі кожної з команд-суперниць 15/16 і 22/23 лютого та 8/9 і 15/16 березня. Матчі-відповіді пройдуть на полі сіяних клубів.

Українські футбольні клуби вперше за 14 років не будуть представлені в плей-офф єврокубків.