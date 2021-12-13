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Ракурс
Нескінченну партію в шахи нейромережі грають на дошці, що зростає. Фото: obninskchess.ru

Нескінченну партію в шахи нейромережі грають на дошці, що зростає (ВІДЕО)

13 гру 2021, 13:23
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Штучний інтелект розігрує комбінації найкращих шахістів світу, не зважаючи на втрати фігур — їхня кількість теж нескінченно зростає

Відео на YouTube опублікував дослідник штучного інтелекту з Массачусетського технологічного інституту Лекс Фрідман, який змалку любив грати в шахи.

Але тепер йому подобається спостерігати, як у них грає штучний інтелект. Щоб продовжити задоволення, Фрідман «усадив» нейромережі за дошку з нескінченною кількістю фігур.


Дві нейромережі протистоять одна одній на квадратних ділянках нескінченної дошки, розігруючи в них комбінації з 30 тис. партій, зокрема від найкращих гросмейстерів на кшталт Карлсена, Фішера, Каспарова, Спаського, Таля та Карпова.

Джерело: Ракурс


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