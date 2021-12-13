Нескінченну партію в шахи нейромережі грають на дошці, що зростає. Фото: obninskchess.ru

https://racurs.ua/ua/n164341-neskinchennu-partiu-v-shahy-neyromereji-graut-na-doshci-scho-zrostaie-video.html

Ракурс

Штучний інтелект розігрує комбінації найкращих шахістів світу, не зважаючи на втрати фігур — їхня кількість теж нескінченно зростає

Відео на YouTube опублікував дослідник штучного інтелекту з Массачусетського технологічного інституту Лекс Фрідман, який змалку любив грати в шахи.

Але тепер йому подобається спостерігати, як у них грає штучний інтелект. Щоб продовжити задоволення, Фрідман «усадив» нейромережі за дошку з нескінченною кількістю фігур.

Дві нейромережі протистоять одна одній на квадратних ділянках нескінченної дошки, розігруючи в них комбінації з 30 тис. партій, зокрема від найкращих гросмейстерів на кшталт Карлсена, Фішера, Каспарова, Спаського, Таля та Карпова.