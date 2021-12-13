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Нескінченну партію в шахи нейромережі грають на дошці, що зростає. Фото: obninskchess.ru
Нескінченну партію в шахи нейромережі грають на дошці, що зростає (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n164341-neskinchennu-partiu-v-shahy-neyromereji-graut-na-doshci-scho-zrostaie-video.htmlРакурс
Штучний інтелект розігрує комбінації найкращих шахістів світу, не зважаючи на втрати фігур — їхня кількість теж нескінченно зростає
Відео на YouTube опублікував дослідник штучного інтелекту з Массачусетського технологічного інституту Лекс Фрідман, який змалку любив грати в шахи.
Але тепер йому подобається спостерігати, як у них грає штучний інтелект. Щоб продовжити задоволення, Фрідман «усадив» нейромережі за дошку з нескінченною кількістю фігур.
Дві нейромережі протистоять одна одній на квадратних ділянках нескінченної дошки, розігруючи в них комбінації з 30 тис. партій, зокрема від найкращих гросмейстерів на кшталт Карлсена, Фішера, Каспарова, Спаського, Таля та Карпова.
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