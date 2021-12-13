Бесконечную партию в шахматы нейросети играют на растущей доске. Фото: obninskchess.ru

https://racurs.ua/n164341-beskonechnuu-partiu-v-shahmaty-neyroseti-igraut-na-rastuschey-doske-video.html

Ракурс

Искусственный интеллект разыгрывает комбинации лучших шахматистов мира, не считаясь с потерями фигур — их число тоже бесконечно растет.

Видео на YouTube опубликовал исследователь искусственного интеллекта из Массачусетского технологического института Лекс Фридман, который с детства любил играть в шахматы.

Но теперь он предпочитает наблюдать, как в них играет искусственный интеллект. Чтобы продлить удовольствие, Фридман «усадил» нейросети за бесконечно растущую доску с бесконечным количеством фигур.

Две нейросети противостоят друг другу на квадратных участках бесконечной доски, разыгрывая в них комбинации из 30 тыс. партий, в том числе от лучших гроссмейстеров вроде Карлсена, Фишера, Каспарова, Спасского, Таля и Карпова.