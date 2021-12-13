Появление COVID-штамма Omicron в Украине спрогнозировал Данилов

Прибытие COVID-штамма Omicron в Украину спрогнозировал Данилов. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине уже на этой неделе.

Такой прогноз дали в Совете национальной безопасности и обороны. Результаты первых исследований в странах, где уже обнаружен новый штамм, свидетельствуют о более легком течении болезни. Прогнозируется, что эпидемическая ситуация в Украине на праздники должна быть стабильной. Об этом 13 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

На совещании также говорилось о том, что на прошлой неделе в Украине выявили 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Активных больных по состоянию на 13 декабря — почти 300 тыс. лиц.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из «красной» зоны. Кроме того, вскоре может выйти из этой зоны и Винницкая область, этот вопрос рассмотрят в ближайшее время.

Также отмечалось, что для минимизации рисков для больных ковидом среди граждан в возрасте от 60 лет были внесены изменения в стандарты медицинской помощи по коронавирусной болезни и расширены показания к госпитализации этой категории больных.

По словам Шмыгаля, Минздрав и главный санитарный врач приняли приказы по противоэпидемических мероприятиях во время работы горнолыжных курортов на новогодние и рождественские праздники. Также были наработаны противоэпидемические мероприятия во время проведения крупных массовых мероприятий.

Напомним, в мире зафиксировали первый подтвержденный летальный случай от нового варианта коронавируса «Омикрон». О смерти от нового штамма на территории Великобритании заявил британский премьер Борис Джонсон.