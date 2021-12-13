Прибуття COVID-штаму Omicron до України спрогнозував Данілов. Фото: slovoidilo.ua

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Штам коронавірусу «Омікрон» може з’явитися в Україні вже на цьому тижні.

Такий прогноз роблять у Раді національної безпеки та оборони. Результати перших досліджень у країнах, де уже виявлений новий штам, свідчать про легший перебіг хвороби. Прогнозується, що епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною. Про це 13 грудня заявив секретар РНБО Олексій Данілов на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє Офіс президента.

На нараді також йшлося про те, що минулого тижня в Україні виявили 61 тис. нових випадків захворювання на COVID-19. Активних хворих станом на 13 грудня — майже 300 тис. осіб.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що з 7 грудня дев’ять областей вийшли з «червоної» зони. Крім того, незабаром може вийти з цієї зони й Вінницька область, це питання розглянуть найближчим часом.

Також наголошувалося, що задля мінімізації ризиків для хворих на ковід серед громадян віком від 60 років було внесено зміни до стандартів медичної допомоги щодо коронавірусної хвороби й розширено показання до госпіталізації цієї категорії хворих.

За словами Шмигаля, МОЗ та головний санітарний лікар ухвалили накази щодо протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів на новорічні та різдвяні свята. Також були напрацьовані протиепідемічні заходи під час проведення великих масових заходів.

Нагадаємо, у світі зафіксували перший підтверджений летальний випадок від нового варіанту коронавірусу «Омікрон». Про смерть від нового штаму на території Великої Британії заявив британський прем'єр Борис Джонсон.