Зафіксовано першу смерть від COVID-штаму Omicron. Фото: gazeta.ru

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Першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу «Омікрон» зафіксували у Великій Британії.

Це перший у світі підтверджений летальний випадок він нового варіанту. Про смерть від Omicron заявив британський прем'єр Борис Джонсон під час візиту в клініку на заході Лондона. Про це повідомляє Sky News.

На жаль, «Омікрон» призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від «Омікрона», — зазначив він і додав, що Omicron — це більш м’яка версія ковіду, яка дуже швидко поширюється.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявляла, що досі не фіксували смерті пацієнтів з «Омікроном».

Як пише Reuters, міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід повідомив, що «Омікроном» захворіли близько 40% всіх нових інфікованих в Лондоні, а перші випадки нового штаму виявили у Великій Британії 27 листопада. Чиновник наголосив, що число випадків зараження новим штамом подвоюється кожні два-три дні.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли, що нова мутація коронавірусу «Омікрон» є більш заразною, ніж штам «Дельта», і знижує ефективність вакцинації, але викликає менш серйозні симптоми у хворих.

Джерела: Sky News, Reuters