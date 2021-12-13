Зафиксирована первая смерть от COVID-штамма Omicron. Фото: gazeta.ru

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Первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в Великобритании.

Это первый в мире подтвержденный летальный случай от нового варианта. О смерти от Omicron заявил британский премьер Борис Джонсон во время визита в клинику на западе Лондона. Об этом сообщает Sky News.

К сожалению, «Омикрон» приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от «Омикрона», — отметил он и добавил, что Omicron — это более мягкая версия ковида, которая очень быстро распространяется.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали смерти пациентов с «Омикроном».

Как пишет Reuters, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что «Омикроном» заболели около 40% всех новых инфицированных в Лондоне, а первые случаи нового штамма обнаружили в Великобритании 27 ноября. Чиновник подчеркнул, что число случаев заражения новым штаммом удваивается каждые два-три дня.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что новая мутация коронавируса «Омикрон» является более заразной, чем штамм «Дельта», и снижает эффективность вакцинации, но вызывает менее серьезные симптомы у больных.

Источники: Sky News, Reuters