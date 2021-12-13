Первая жертва «Омикрона» — в Британии зафиксировали смерть от нового штаммаhttps://racurs.ua/n164353-pervaya-jertva-omikrona-v-britanii-zafiksirovali-smert-ot-novogo-shtamma.htmlРакурс
Первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксировали в Великобритании.
Это первый в мире подтвержденный летальный случай от нового варианта. О смерти от Omicron заявил британский премьер Борис Джонсон во время визита в клинику на западе Лондона. Об этом сообщает Sky News.
К сожалению, «Омикрон» приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от «Омикрона», — отметил он и добавил, что Omicron — это более мягкая версия ковида, которая очень быстро распространяется.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали смерти пациентов с «Омикроном».
Как пишет Reuters, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что «Омикроном» заболели около 40% всех новых инфицированных в Лондоне, а первые случаи нового штамма обнаружили в Великобритании 27 ноября. Чиновник подчеркнул, что число случаев заражения новым штаммом удваивается каждые два-три дня.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что новая мутация коронавируса «Омикрон» является более заразной, чем штамм «Дельта», и снижает эффективность вакцинации, но вызывает менее серьезные симптомы у больных.
Источники: Sky News, Reuters