Мосты и АЭС в Украине взяли под усиленное прикрытие с воздуха

https://racurs.ua/n164352-mosty-i-aes-v-ukraine-vzyali-pod-usilennoe-prikrytie-iz-vozduha.html

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Агрессия России наращивается у украинских границ. Кремль продолжает гибридно дестабилизировать ситуацию в Украине.

Поэтому подразделы Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) круглосуточно дежурят в системе противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

К дежурству привлекли более тысячи военнослужащих, сотни единиц военной техники — это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. На самых угрожающих направлениях усилили воздушное прикрытие этих объектов.

Военно-политическое руководство Украины вовремя обеспечивается разведывательной информацией и оперативно принимает решение. Разведка Украины постоянно обменивается информацией с разведками стран-партнеров. Информация сначала появляется в разведке и военно-политическом руководстве Украины и только потом может попадать в СМИ, — отмечают в Минобороны.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные чины РФ отреагировали на информацию о вероятной новой агрессии России в отношении Украины. Глава Генштаба ВС РФ назвал ложью и слухами данные о подготовке вторжения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что «любые провокации киевской власти по поводу силового урегулирования ситуации на Донбассе будут прекращаться».