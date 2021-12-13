Мокрый снег и гололедица — погода в Украине 14 декабря (КАРТА)https://racurs.ua/n164351-mokryy-sneg-i-gololedica-pogoda-v-ukraine-14-dekabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 14 декабря, во вторник, прогнозируется облачная с прояснениями. В западных областях пройдет снег.
В центральных регионах ожидаются дожди, на севере возможен мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 4−11 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве ожидается с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит 0°, днем — 1° выше нуля.
Погода во Львове ожидается с небольшим снегом. Столбики термометров ночью покажут 4° мороза, днем поднимутся до 3° с отметкой минус.
Погода в Харькове будет пасмурной и без существенных осадков. Ночью ожидается 2° ниже нуля, днем температура составит 1° тепла.
Погода в Одессе без осадков. Столбики термометров ночью покажут 3−4° выше нуля, днем поднимутся до 5° с отметкой плюс.
Геомагнитная обстановка в Украине 14 декабря будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo