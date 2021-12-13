Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 14 декабря, во вторник, прогнозируется облачная с прояснениями. В западных областях пройдет снег.

В центральных регионах ожидаются дожди, на севере возможен мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 4−11 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит 0°, днем ​​— 1° выше нуля.

Погода во Львове ожидается с небольшим снегом. Столбики термометров ночью покажут 4° мороза, днем ​​поднимутся до 3° с отметкой минус.

Погода в Харькове будет пасмурной и без существенных осадков. Ночью ожидается 2° ниже нуля, днем ​​температура составит 1° тепла.

Погода в Одессе без осадков. Столбики термометров ночью покажут 3−4° выше нуля, днем ​​поднимутся до 5° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 14 декабря будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo