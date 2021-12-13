Мокрий сніг та ожеледиця — погода в Україні 14 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n164351-mokryy-snig-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-14-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 14 грудня, у вівторок, прогнозується хмарна з проясненнями. У західних областях пройде сніг.
У центральних регіонах очікуються дощі, на півночі можливий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, північний, 4−11 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода в Києві буде з мокрим снігом. Вночі температура повітря складе 0°, вдень — 1° вище нуля.
Погода у Львові також очікується з невеликим снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 4° морозу, вдень піднімуться до 3° з позначкою мінус.
Погода в Харкові буде похмурою та без істотних опадів. Уночі очікується 2° нижче нуля, вдень температура складе 1° тепла.
Погода в Одесі прогнозується без опадів. Стовпчики термометрів уночі покажуть 3−4° вище нуля, вдень піднімуться до 5° з позначкою плюс.
Геомагнітна обстановка в Україні 14 грудня буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.
Джерело: Gismeteo