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Ракурс
Погода в Україні. Фото: Ракурс

Мокрий сніг та ожеледиця — погода в Україні 14 грудня (КАРТА)

13 гру 2021, 15:07
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Погода в Україні 14 грудня, у вівторок, прогнозується хмарна з проясненнями. У західних областях пройде сніг.

У центральних регіонах очікуються дощі, на півночі можливий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, північний, 4−11 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде з мокрим снігом. Вночі температура повітря складе 0°, вдень — 1° вище нуля.

Погода у Львові також очікується з невеликим снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 4° морозу, вдень піднімуться до 3° з позначкою мінус.

Погода в Харкові буде похмурою та без істотних опадів. Уночі очікується 2° нижче нуля, вдень температура складе 1° тепла.

Погода в Одесі прогнозується без опадів. Стовпчики термометрів уночі покажуть 3−4° вище нуля, вдень піднімуться до 5° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 грудня буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.


Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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