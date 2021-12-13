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Ракурс
Українець Павло Лейсі визнаний найкращим іноземним кадетом. Фото: British Embassy Kyiv

Українець став найкращим іноземним кадетом Королівської військової академії

13 гру 2021, 14:32
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Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом британської Королівської академії сухопутних військ Сандгерст.

Кадета нагородили особливою відзнакою — Міжнародним мечем. Цю нагороду вручають студенту, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. У 2021 році в академії навчалися офіцери з 26 різних країн. Про це 13 грудня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що Павло Лейсі отримав нагороду з рук принцеси Анни, яка взяла участь в урочистій церемонії під час параду на честь суверена.

Українець Павло Лейсі визнаний найкращим іноземним кадетом. Фото: British Embassy Kyiv

Українець Павло Лейсі визнаний найкращим іноземним кадетом. Фото: British Embassy Kyiv


Українець Павло Лейсі визнаний найкращим іноземним кадетом. Фото: British Embassy Kyiv

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив званням Герой України ветерана війни на Донеччині з «Правого сектора» Дмитра Коцюбайла (позивний «Да Вінчі»).

Джерело: Ракурс


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