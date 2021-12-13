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Українець Павло Лейсі визнаний найкращим іноземним кадетом. Фото: British Embassy Kyiv
Українець став найкращим іноземним кадетом Королівської військової академіїhttps://racurs.ua/ua/n164350-ukrayinec-stav-kraschym-inozemnym-kadetom-korolivskoyi-viyskovoyi-akademiyi-foto.htmlРакурс
Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом британської Королівської академії сухопутних військ Сандгерст.
Кадета нагородили особливою відзнакою — Міжнародним мечем. Цю нагороду вручають студенту, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. У 2021 році в академії навчалися офіцери з 26 різних країн. Про це 13 грудня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.
Зазначається, що Павло Лейсі отримав нагороду з рук принцеси Анни, яка взяла участь в урочистій церемонії під час параду на честь суверена.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив званням Герой України ветерана війни на Донеччині з «Правого сектора» Дмитра Коцюбайла (позивний «Да Вінчі»).
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