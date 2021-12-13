Украинец Павел Лейси признан лучшим иностранным кадетом. Фото: British Embassy Kyiv

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Ракурс

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом британской Королевской академии сухопутных войск Сандгерст.

Кадета наградили особым знаком отличия — Международным мечом. Эту награду вручают студенту, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В 2021 году в академии учились офицеры из 26 разных стран. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Павел Лейси получил награду из рук принцессы Анны, которая приняла участие в торжественной церемонии во время парада в честь суверена.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Герой Украины ветерана войны в Донецкой области с «Правого сектора» Дмитрия Коцюбайло (позывной «Да Винчи»).