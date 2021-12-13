Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинец Павел Лейси признан лучшим иностранным кадетом. Фото: British Embassy Kyiv
Украинец стал лучшим иностранным кадетом Королевской военной академииhttps://racurs.ua/n164350-ukrainec-stal-luchshim-inostrannym-kadetom-korolevskoy-voennoy-akademii-foto.htmlРакурс
Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом британской Королевской академии сухопутных войск Сандгерст.
Кадета наградили особым знаком отличия — Международным мечом. Эту награду вручают студенту, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В 2021 году в академии учились офицеры из 26 разных стран. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что Павел Лейси получил награду из рук принцессы Анны, которая приняла участие в торжественной церемонии во время парада в честь суверена.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Герой Украины ветерана войны в Донецкой области с «Правого сектора» Дмитрия Коцюбайло (позывной «Да Винчи»).
Читайте также
.
Штамм «омикрон» — новая Эбола или наше благо?
Не вакцинацией единой: что не так с украинским COVID-сертификатом о выздоровлении
Дело порнографа: обвинительный приговор за… секс с собственной женой
Верховный суд оправдал участника АТО, осужденного за то, что в ходе боевого задания потерял… китайский нож
Загрузка...