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Ракурс
Мости і АЕС в Україні взяли під посилене прикриття з повітря. Фото: istock

Мости і АЕС в Україні взяли під посилене прикриття з повітря

13 гру 2021, 15:12
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Агресія Росії нарощується біля українських кордонів. Кремль продовжує гібридно дестабілізувати ситуацію в Україні.

Через це підрозділи Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) цілодобово чергують у системі протиповітряної оборони України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

До чергування залучели понад тисячу військовослужбовців, сотні одиниць військової техніки — це забезпечує прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. На загрозливих напрямках посилили повітряне прикриття даних об'єктів.


Військово-політичне керівництво України вчасно забезпечується розвідувальною інформацією та оперативно приймає рішення. Розвідка України постійно обмінюється інформацією з розвідками країн-партнерів. Інформація спочатку з’являється в розвідки та військово-політичного керівництва України й лише потім може потрапляти в ЗМІ, — наголошують у Міноборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові чини РФ відреагували на інформацію про ймовірну нову агресію Росію щодо України. Глава Генштабу ЗС РФ назвав брехнею й чутками дані про підготовку вторгнення. Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що «будь-які провокації київської влади щодо силового врегулювання ситуації на Донбасі будуть припинятися».

Джерело: Ракурс


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