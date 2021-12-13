Людину року-2021 назвав журнал Time

Ілон Маск став людиною 2021 року, фото: Time

https://racurs.ua/ua/n164355-ludynu-roku-2021-nazvav-jurnal-time.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий американський мільярдер, діяльність якого зосереджена у сфері високих технологій, став «Людиною року-2021» за версією журналу Time.

Time характеризує Маска як «божевільний гібрид Томаса Едісона, П. Т. Барнума (американський шоумен XIX ст. — ред.), Ендрю Карнегі та задумливого синьошкірого бога-людини доктора Манхеттена з коміксів про Хранителів, який винаходить електромобілі та переїжджає на Марс».

Цей чоловік має екстраординарний вплив на життя на Землі і в перспективі, можливо, на життя за межами планети, — наголошує видання.

Він запускає супутники на орбіту та використовує енергію Сонця; він їздить на створеному ним автомобілі, який не споживає бензину і майже не потребує водія. За порухом його пальців фондовий ринок злітає чи падає. Армія шанувальників слідкує за кожним його словом, — додає Time, нагадуючи про низку пов’язаних з Маском подій, які сталися останнім часом і роблять його «Людиною року-2021».

Видання зазначає, що 2021 рік можна вважати роком Маска:

у квітні його компанія SpaceX виграла ексклюзивний контракт NASA на відправку американських астронавтів на Місяць вперше з 1972 року;

у травні Маск проводив Saturday Night Live;

у жовтні гігант з прокату автомобілів Hertz оголосив, що планує додати до свого автопарку 100 тис. електромобілів, які випускає його компанія-автовиробник Tesla;

одна з ракет Маска запустила перше випробування NASA з протиастероїдної планетарної оборони;

продаж Маском 10% акцій Tesla, викликаний проведеним ним у Твіттері опитуванням, яке він розмістив у пориві гніву з приводу ініціативи сенаторів щодо оподаткування мільярдерів, розбурхав ринки і обіцяє зрештою принести йому величезні прибутки.

Кілька років тому з Маска знущалися як божевільного шахрая на межі банкрутства. Тепер цей сором’язливий південноафриканець із синдромом Аспергера, який утік від жорстокого дитинства й подолав особисту трагедію, підкорює уряди та промисловість своїм амбіціям, — наголошує видання.

Джерело: Time