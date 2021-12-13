"Тисячу Зеленського" можна буде витратити на ліки

https://racurs.ua/ua/n164354-tysyachu-zelenskogo-mojna-bude-vytratyty-na-liky.html

Ракурс

«Тисячу Зеленського» можна буде витратити на ліки. Така програма буде доступна тільки для осіб від 60 років. Якщо ви молодші — ласкаво просимо до спортзалу, кіно чи за книжкою.

Президент 13 грудня доручив Кабміну виробити відповідний механізм.

Глава держави у Твіттер написав, що програма «єПідтримка» розширюватиметься, аби нею могли скористатись якнайбільше українців.

Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що для отримання «тисячі Зеленського» за вакцинацію, треба подати заявку до 29 грудня. Повністю вакциновані українці, які хочуть отримати президентську виплату в рамках програми «єПідтримка», повинні подати заявку в «Дії» з 19 по 29 грудня.

Мінцифри 13 грудня запустило бета-тестування цієї послуги у «Дії».

Українці зможуть отримати віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Витратити тисячу гривень можна буде в креативній, транспортній і спортивній галузях бізнесу.

Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до «Дії» до 29 грудня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що обіцяну президентом 1 тис. грн не виплачуватимуть вакцинованим українцям готівкою через низку ризиків. Зокрема, є ризик виведення живих грошей з економіки та зростання інфляції. Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Тисячу гривень можна буде витратити на культурні заходи, театри, концерти, книги, кіно, туризм Україною. Громадянин з цим сертифікатом чи депозитом зможе обрати кілька послуг, сумарна вартість яких не перевищуватиме 1 тис. грн. Це може бути поїздка в інше місто, відвідування музею чи театру, іншого культурного чи спортивного заходу.